Musa Dinç kimdir? 'Gül ve Düşün' çocuk kitabında skandal ifadeler...

Gül ve Düşün isimli çocuk kitabında geçen skandal ifadelerle ilgili harekete geçildi. Fabl türünde 15 masalın bulunduğu kitapta bir tilkinin ayıya tecavüzü anlatıldı. Ayı ‘namusu iki paralık olmuş’, ‘mahcup’ ve ‘suçlu’ olarak gösterildi. Tilkinin ‘bir cezalandırma yöntemi olarak’ ayının bekâretini bozmasından bahsedildi. Peki, Musa Dinç kimdir?

MUSA DİNÇ KİMDİR?

Yazar Musa Dinç, 7 Ocak 1960 Diyarbakır doğumlu. 2000–2008 yılları arasında Diclem Sahaf Yayıncılık ve Editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürüttü. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Bilimleri Fakültesi /Sağlık Eğitimi Lisans programından mezun olarak Sağlık Eğitimcisi oldu.

2017 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetlerinde İletişim alanında Yüksek Lisans yaparak, Sağlık İletişim Uzmanı oldu. Türkiye Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, BESAM ve Uluslararası PEN Türkiye Yazarlar Derneği üyesi, Çukurova Edebiyatçılar Derneği Üyesi, Ünlü mizah GIRGIR Dergisi’nin de eski köşe yazarıdır.

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada “Adı geçen (sözde) çocuk kitabının ‘masallar’ etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafisi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle, bahse konu (sözde) kitap hakkında MEB tarafından verilmiş bir onay varsa kaldırılması; okul kütüphanelerinde bulunması hâlinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında Bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır” denildi. Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise TCK’nın 226. maddesi uyarınca ‘basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi’ suçu kapsamında kamu davası açılması, söz konusu materyallerin toplatılarak tedavülden kaldırılması, internette dağıtılmasının engellenmesi talep edildi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müstehcen tabirlerin kullanıldığı, ahlaki sınırların aşıldığı, bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı, eğitimle, pedagojiyle bağdaşmayan kitabın çocuklara vereceği zararın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Yalçın, kitap yazmanın belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmanın ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirdiğine dikkat çekerek, “Çocuklarımıza sahip çıkmak, başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biri” dedi.