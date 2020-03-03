Müslüm Gürses 3 Mart 2013 yılında hayata gözlerini yumdu. Bugün efsane sanatçının ölümü üzerinden 7 yıl geçti. Hayranları 'Müslüm Baba'yı özlemle anarken sanatçı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan özellikle yeni nesil "Müslüm Gürses kimdir? Kaç yaşın ve neden öldü?" sorusuna cevap arıyor.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Arabeskin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine, babası ise Mehmet Akbaş'tır. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet adında bir erkek, Zeyno adında bir de kız çocukları oldu. Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti ve bir süre sonra ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.

ŞARKICILIĞA ÇAY BAHÇESİNDE BAŞLADI

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, Adana'da bir çay bahçesinde başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birincilik elde etti. Çukurova Radyosu'nda çalışmaya başladı ve bu dönemde "Gürses" olarak soyadını değiştirirler.

SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR İLE REKOR KIRDI

1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosu'nda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyleyen Gürses, 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır. Sanatçı İstanbul'da, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile ''Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adında 2 tane 45'lik plak doldurdu. Daha sonra 1969 yılında çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırdı. Rekora imza attığı plağının ardından askerliğini yaptı ve tekrar İstanbul'a gelerek plak çıkarmaya devam etti. Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

SANDIK ALBÜMÜYLE SAHNELERE DÖNDÜ

Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie, Garbage, Leonard Cohen, Jane Birkin gibi birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında "Sandık" ile sahnelere geri döndü. 2010 yılının Kasım ayında Pasaj Müzik ile "Yalan Dünya" isimli albümü çıkardı. Yaptığ parçalarla ulaştığı kitleler tezlere konu olmuştur.

Sanatçı, 1986 yılında ses sanatçısı Muhterem Nur ile dünyaevine girdi ve çiftin çocuğu bulunmuyor.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.