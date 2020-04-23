Müşrik Ve Münafık Ne Demektir? TDK ‘ya Göre Müşriklik Ve Münafıklık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Müşrik ve münafık kelimeleri Arapça kelimelerdir. Bu sebeple de dilimize Arapçadan geçmiştir. Müşrik kelimesi anlamı Allah'a ortak koşan, münafık kelimesinin anlamı ise inanmadığı halde inandığını söyleyen manalarına gelmektedir.

Müşrik ve Münafık Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Arapçadan dilimize girmiş olan müşrik ve münafık kelimeleri anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Kelimelerin sözlük anlamları sizlere aşağıda belirtilmiştir.

Müşrik kelimesi sözlük anlamı: Allah'a ortak koşan

Münafık kelimesi sözlük anlamı: İnanmadığı halde inandığını söyleyen

TDK'ya Göre Müşriklik ve Münafıklık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde müşriklik kelimesi müşrik olma durumu olarak açıklanmaktadır. Yani Allah'a ortan koşan kişilerden bahsedilmektedir.

Münafıklık kelimesi ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde arabozanlık olarak geçmektedir. Arabozan kişiler için kullanılan bir kelimedir.