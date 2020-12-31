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31.12.2020 - 20:05 | | AA

Muş'ta FETÖ'nün sözde 'ev imamı' tutuklandı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Muş'ta FETÖ'nün sözde 'ev imamı' tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına sözde 'ev imamlığı' ve sözde 'bölge lise mesulü' faaliyetleri yürüterek örgütün eğitim ayağında aktif rol alan, örgütün TSK mahrem yapılanması içinde öğrencilerle irtibatlı olmak suretiyle imamlık yapan ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u aktif kullandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alınmıştır. Kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

 

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine baskınİstanbul Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.  Operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin dairenin altında bulunan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.
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