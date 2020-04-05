Muş'ta Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı!

Muşta, Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesinin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı.

Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi.