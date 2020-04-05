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05.04.2020 - 12:23 | | DHA

Muş'ta Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı!

Muş'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, corona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Muş'ta daha önce de 4 köy karantinaya alınmıştı.

Muş'ta Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı!

Muşta, Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesinin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı.

Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi.

 

 

 

 

 

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyorTürkiye’de, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.
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