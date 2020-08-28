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28.08.2020 - 15:41 | | DHA

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

MuşEmniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü ile iş birliği yaptıkları ve Kobani olaylarına katıldıkları saptanan 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü ile iş birlikçilik yaptığı, 2014 yılı Kobani olaylarında güvenlik güçlerine motolof ve taş attığı, terör örgütünün propagandasının yapıldığı eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilen 28 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan Muş HDP sözde eş başkanı, Eğitim-Sen Genel Merkezi kadın sekreteri ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 şahıs tutuklanmış, 19 şahıs atli kontrol kararı ile serbest kalmıştır" denildi.

 

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