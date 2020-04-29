MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Muş’ta Ziyaret köyü karantinaya alındı
ABONE OL
29.04.2020 - 12:17 | | DHA

Muş’ta Ziyaret köyü karantinaya alındı

Muş’ta, Ziyaret köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muş’ta Ziyaret köyü karantinaya alındı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle Ziyaret köyü, Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alınmıştır” denildi.

Muş'ta geçen mart ayında da merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagül, Güneyik, Yazbaşı, Demirkapı ve İyikomşu köyleri karantinaya alındı. Bu yerlerdeki karantina uygulaması, 14 günün sonunda kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıOkullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimin süresi ne kadar uzatıldı? Öğrenci ve velilerin merak ettiği sorunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözyaşları içinde yardım istemişti! 'Vücudu beton gibi. Lütfen gelin götürün'

Gözyaşları içinde yardım istemişti! 'Vücudu beton gibi. Lütfen gelin götürün'

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Dijital tarım pazarı nedir? Dijital tarım pazarından nasıl ürün alınır?

Dijital tarım pazarı nedir? Dijital tarım pazarından nasıl ürün alınır?

Sıradaki Haber