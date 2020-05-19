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19.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

Uzun yıllar Bahçelievler Belediyesi Basın Danışmanı olarak görev yapan gazeteci ve şair Mustafa Holoğlu (65), hayatını kaybetti.

Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Holoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Çeşitli ulusal gazetelerde çalıştıktan sonra İstanbul Belediyesi, Marmara ve Boğazları Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ile Büyükçekmece, Eyüp, Fatih ve Bahçelievler belediyelerinin basın danışmanlığı görevlerini yapan Holoğlu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun da bir dönem danışmanlığını yapmıştı. Birçok şiiri sanatçı Fatih Kısaparmak tarafından bestelenerek seslendirilen Holoğlu, şiirlerini “Sevdam İstanbul” ve “Kırmızı Yağmurlar” adlı iki kitapta toplamıştı.

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