Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Holoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Çeşitli ulusal gazetelerde çalıştıktan sonra İstanbul Belediyesi, Marmara ve Boğazları Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ile Büyükçekmece, Eyüp, Fatih ve Bahçelievler belediyelerinin basın danışmanlığı görevlerini yapan Holoğlu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun da bir dönem danışmanlığını yapmıştı. Birçok şiiri sanatçı Fatih Kısaparmak tarafından bestelenerek seslendirilen Holoğlu, şiirlerini “Sevdam İstanbul” ve “Kırmızı Yağmurlar” adlı iki kitapta toplamıştı.