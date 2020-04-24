Mustafa isminin anlamı nedir? Mustafa ne demek, ne anlamına gelir?

Mustafa kökeni Arapçadan gelen ve Türkçeye yerleşmiş bir isimdir. Birbirinden farklı anlamları olmakla birlikte her anlamı beğeni toplayan adlar arasında yer alır. Özellikle İslami açıdan önemli bir anlama sahip en güzel isimlerden biridir.

Mustafa Ne Demek?

Mustafa değişik anlamları üzerinden ele alınan ve Türkçede çok sık kullanılan isimler arasındadır.

- Seçkin, seçilmiş,

- Temizlenmiş, güzide,

- Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adlarından bir tanesi,

Bu güzel anlamları ile beraber erkek çocukları için verilecek en etkileyici isimler arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabilmesi ile beraber değişik isimlerle de güzel bir uyum sağlamaktadır. Böylece yeni doğmuş olan minik yavrunuz adına bu güzel ismi verebilirsiniz.

Mustafa Kur’an’da Geçiyor mu?

İslami açıdan büyük öneme sahip olan Mustafa ismi hakkında pek çok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Araştırma içerisinde en çok merak edilen konular arasında Mustafa adının Kur’an- ı Kerim'de geçip geçmediği yer alıyor. Mustafa Kuran'da yer alan ve üstelik Hz. Muhammed (s.a.v.)'in isimlerinden biridir. Sa’d Suresi 47. ayette geçmektedir. Erkek çocukları için en özel isimler arasındadır.