Mustafa Mert Koç kimdir? Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterine hayat veren Mustafa Mert Koç diziden ayrılıyor mu?

Mustafa Mert Koç, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile popülerliği yakalayan isimler arasında yer alıyor. Bu dizinin ardından Los Angeles'a oyunculuk eğitimi almaya giden yakışıklı oyuncu sırasıyla Şahin Tepesi dizisinde rol aldı. Son olarak TRT 1 ekranında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterine hayat veren Mustafa Mert Koç, bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılır. Dizinin takipçileri Ömer diziden ayrılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Mustafa Mert Koç kimdir?

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Genç oyuncu üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.

Şahin Tepesi adlı diziyle bir kez daha ekranlara dönen oyuncu, TRT'in yeni dizisi Benim Adım Bir Melek dizisinin kadrosuna dahil oldu. Mustafa Mert Koç'un nasıl bir performans sergileyeceği hayranları tarafından merak ediliyor.

Mustafa Mert Koç'un bu akşam ekrana gelecek olan Benim Adım Melek dizisine veda edip etmeyeceği belli olacak