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23.04.2020 - 18:15 |

Müstehcen Ne Demek? Müstehcen Konuşmak Ne Demektir?

Arapça kökenli bir kelime olan müstehcen, dilimizde açık saçık, edepli olmayan hususlar için kullanılıyor. Müstehcen, bazı filmler, resimler, edebi yazılar gibi sanatsal eserlerde sıfat görevini alarak eserlerin yakışıksız olma özelliklerini vurguluyor. Müstehcen ne demek? Müstehcen konuşmak ne demektir? TDK'da kısaca nedir? Merak edilenleri sizler için hazırladık.

Müstehcen Ne Demek? Müstehcen Konuşmak Ne Demektir?

Müstehcen, toplum içinde günlük konuşma dilinde oldukça yaygındır. Özellikle yetişkin bireyler arasında toplum tarafından hoş karşılanmayan, edebe aykırı durumlar için sıkça kullanılan bir kelime olarak göze çarpıyor. Bu kelime ile nitelendirilebilen sözler, konuşmalar, fotoğraflar ve yazılar toplumun büyük bir kesiminin eleştirel bakışını üzerinde topluyor. Kelimenin anlamı bu yüzden de önem kazanıyor.

Müstehcen Ne Demek?

1- Edebe aykırı, edebe aykırı olan.

2- Açık saçık

3- Cinsellikle ilgili geleneklere aykırı, yakışıksız

Müstehcen Konuşmak Ne Demektir?

Müstehcen konuşmak; çirkin olan işleri açık kelimelerle anlatmak anlamına gelmektedir. Bu şekilde konuşmak İslam dinin uyarınca uygun değildir. İslam dini haya ve utanmaya önem verir. Hayası olan kişi Allahü Teala'dan utandığı ve günahlardan sakındığı için müstehcen konuşmamaktadır. Hadis-i Şerifte " Haya ve az konuşmak imandan, fahiş söz ve çok söz nifaktandır." şeklinde belirtilmektedir. Haya, imanın esasıdır.

Müstehcen TDK Anlamı

Müstehcen kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. TDK anlamı ise;

- Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız şeklinde ifade edilmektedir.

 

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