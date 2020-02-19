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19.02.2020 - 10:40 | | DHA

Müştemilata 10 tonluk kaya düştü! Ölümden son anda kurtuldular

Konya’da, dağın eteğindeki evin müştemilatının üzerine, yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek (65), ''Gelinim, 2 çocuğuyla yemek yapıyordu. Gürültüyü duyunca çocuklarını alıp, hemen çıkmış ardından kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar'' dedi.

Müştemilata 10 tonluk kaya düştü! Ölümden son anda kurtuldular

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi Baraj Caddesi'nde, Mehmet Özek'e ait ahşap evin müştemilatında meydana geldi. Yemek pişirmek için de kullanılan müştemilatın üzerine, dağın eteğinden yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Müştemilat kullanılmaz hale gelirken, ev mühürlenip, sokak ise ulaşıma kapatıldı. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek, ''Gelinim, 2 çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürültüyü duyunca çocuklarını alıp, hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar. 25 yıldır bu evde oturuyorum. Zaman zaman küçük çaplı dağın eteğinden kaya parçaları düşüyordu; ama bu kadar büyük olmamıştı'' diye konuştu.

AFAD ve belediye ekiplerini bugün hasar tespiti yapacağı öğrenilirken, ev mühürlendiği için Özek ailesinin, yakınlarının yanında kalmaya başladığı belirtildi.

 

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