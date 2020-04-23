Müşterek Ne Demek? Müşterek Tapu Ve Müşterek İmza Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Müşterek, İngilizce dilden çevrilen kolektif sözcüğü ile benzer bir anlam taşımaktadır. En az ortak bir mesele çevresinde bir araya gelen grubun yaptığı işler müşterek olarak isimlendirilmektedir. Bu kavram özellikle hukuksal işlerde ortaya atılmaktadır. Müşterek imza ve müşterek tapu bu işlerin en yaygın örnekleri arasında yer almaktadır.

Müşterek Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Ortak, ortaklık. Birlikte, beraber. Ortaklaşa ve grubun tüm üyeleri tarafından el birliği ile hazırlanan.

Müşterek imza: Birkaç kişilik gruptan oluşan ve birbirinden farklı kişilerin onaylaması gereken imza modeli.

Müşterek tapu: Ortak mülkiyet hakkı olan taşınır ve taşınmazların tüm hak sahiplerine ortaklaşa verilmesi durumu.

Müşterek bahis: At yarışında, minimum iki yarışa çıkan atlardan birinin kazanmasını hedef alan şans oyunu.