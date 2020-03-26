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26.03.2020 - 10:17 | | İHA

Müşteriler dezenfekte edildikten sonra alışveriş yapılıyor

 Şanlıurfa’da bir markette, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastaneleri aratmayan tedbirler alındı. Ateşi ölçülen müşterilen dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor. Marketin kasasında ise konulan bariyerlerle müşteri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe korunuyor.

Müşteriler dezenfekte edildikten sonra alışveriş yapılıyor

Türkiye'de Corona virüs salgınına karşı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden olan marketler de müşterilerini ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı. Şanlıurfa’da giriş kapılarına uyarı yazıları asılan bir market alışveriş için gelenlerin önce ateşini ölçüyor, ardından kolonya ikram edip ellerini dezenfekte etmeleri sağlanarak güvenli alış veriş ortamı sağlanıyor.

Alış verişini yapan vatandaşların kendi aralarındaki ve market çalışanları arasındaki sosyal mesafeyi korumaları için kasaların olduğu alana “Sağlığınız için bu alanda bekleyin” uyarıcı yazılarla birlikte bariyerler konuldu. Markette görevli personelin tamamı ise eldivenli ve maskeli hizmet veriyor.

MARKETTE CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ ARTTIRILDI

Halkın ve personellerin sağlığını korumak için markette güvenlik uygulamaları başlattıklarını belirten market yetkilisi Saadet Aişeoğlu, “Corona virüs ilk defa Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde yoğunluk yaşandı. Şanlıurfa’da yoğun bir kent olduğu için bizde bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirimizi hem halk hem de çalışanlarımız için almak zorundaydık. Corona virüsün ilk belirtisi yüksek ateş olduğun için müşterilerimizi ilk önce kapı girişinde ateşini ölçüyoruz. Markette sosyal mesafe alanları oluşturduk. Marketin her yerine uyarıcı yazılar yazdık. Bütün personellerimizin maske ve eldiven takmalarını zorunlu hale getirdik. Personellerimiz için 3 saate 1 maske ve eldiven değişikliği yapılıyor. Marketin giriş ve çıkışında dezenfekte ürünlerini konumlandırıyoruz. Market içerisinde kolonya kullanımı artırıldı. Müşteriler korona virüs ilk kez Türkiye’de çıkmasının ardından markete gıda ve temizlik ürünlerine talep etmeye başladı” ifadelerini kullandı.
Markette yoğunluk olarak gıda ve hijyenik ürünler alan müşterilerde, korona virüs tehdidi nedeniyle marketin böyle bir uygulamanın yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, en kısa zamanda salgın hastalığın yok olmasını temennisinde bulundular.

Bakan Akar talimat verdi! Günlük üretim 500 bine çıkarıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken, çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.
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