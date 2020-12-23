Mutasyon kelime anlamı nedir? Covid mutasyona uğradığında ne olur?

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın görüldüğü Avrupa ülkelerini mutasyon paniği sardı. Noel nedeniyle üçüncü dalga endişesi körüklendi. İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu ile ilgili Bakan Koca Twitter adresinden açıklamada bulunmuştu. İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.

MUTASYONA UĞRAMIŞ COVİD TEHLİKELİ Mİ?

Bilim insanlarına göre, virüsün insan vücuduna tutunmak için kullandığı “çıkıntılı protein”lerinde (spike protein) bazı mutasyonlar görüldü. İlk analizlerde “N501Y” adı verilen mutasyon sayesinde virüsün önceki döneme kıyasla yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edildi. Buna göre, söz konusu varyant İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk kez 21 Eylül günü tespit edildi. Kasım ortasında gelindiğinde Londra’daki vakaların yüzde 28’inde, 9 Aralık günü ise başkentteki vakaların yüzde 62’sinde bu varyant saptandı. Virologlar, virüslerin kendilerini hayatta tutmak için sıklıkla mutasyon geçirdiğini, bunun bilim dünyası için normal bir durum olduğunu ve söz konusu değişimlerin salgın grafiklerinde dramatik etkilere çok nadir yol açtığını vurguladı.

MUTASYON NE DEMEK?

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, kalıtsal materyalin normal kombinasyonunu değiştirmeyen, kalıtsal yapıda meydana gelen bütün değişikliklerdir. Mutasyon terimi genel olarak,

Kromozom yapısının değişmesini,

Kromozom sayısının değişmesini,

Genlerdeki değişiklikleri kapsar.

VARYANT NE DEMEK?

Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktada aynı yolla yeniden birleşen ikinci derecedeki yol.

TÜRKİYE'DE TESPİT EDİLDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İngiltere’de ortaya çıkan ve “SARS-CoV-2 VUI 202012/01” adı verilen yeni tip koronavirüs mutasyonun Türkiye’de tespit edilip edilmediğine ilişkin sorularımızı yanıtladı. Kesin olarak bir şey söylemek doğru değil ama baktığımız zaman bizim aşıların hedef aldığı bölgenin dışında kalıyor. Bizim bu aşılarımızı etkileyecek bir mutasyon mu? Hayır, öyle görünmüyor. Ama bunu kesin söylemek, ‘Aşılar bundan etkilenmeyecek’ demek mümkün değil. Ama şu anki bilgiler bunun etkilenme olasılığının olmadığını gösteriyor."

Prof. Dr. Ateş Kara, virüste görülen mutasyonun ciddi oranda bulaşısının aralık başı gibi görülmüş olabileceğine dikkat çekerek, şunları dedi: “Bizim ülkemize geldiyse ve bu aralık ayının başı gibi teorik olarak olma ihtimali var. Ama şu ana kadar bizim ülkemizdeki izlemlerde bu virüs tespit edilmedi. Bizde, benim bildiğim kadarıyla tespit edilmedi. Dünyanın pek çok ülkesinde tıbbi alt yapıya sahip ülkelerde, takipler yapılıyor. Türkiye’de de böyle takipler yapılıyor. Düzenli aralıklarla farklı bölgelerden gelen virüslerin, hangi mutasyonlarnın olduğu izleniyor.

Bu güne kadar öyle bir tespit olmadı. Ama bu Türkiye’de olmamıştır, yoktur anlamına gelir mi? Hayır. Yine de bizim önlem almamız lazım. Girerse, sayıların artışına neden olabilir. O nedenle Türkiye’nin ilk etapta aldığı önlemler makul,mantıklı.