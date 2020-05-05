Mutluluğun adı: ‘Feliçita’ Mehmet

Tarihler 10 Şubat 1983’ü gösteriyordu. O gün Milliyet gazetesinin TV-Magazin sayfasında, TRT’de akşam yayınlanacak “Onlar da çocuk” başlıklı Ertürk Yöndem’in sunduğu bir programın haberi yer alıyordu. Evden kaçan çocukların dramını anlatan programla ilgili iki fotoğraf karesi konulmuştu. Bunlardan biri dalgalı saçlarıyla yıllarca hafızalarda silinmeyecek “Feliçita Mehmet” adlı bir sokak çocuğuydu.

Türkiye onu tanıdı

Siyah beyaz ve sadece TRT’nin olduğu dönemde akşam saatlerinde program başlamıştı. Görüntüler İstanbul Fatih’deki Çocuk Şube Müdürlüğü’nde çekilmişti. Yöndem, programda 13 yaşında bir çocuğu tanıtırken “Onu Feliçita Mehmet olarak hatırlayacaksınız” diyordu. İşte o dalgalı saçlı çocuk, utangaç bir şekilde 80’lere damga vuran Al Bano-Romina Power’ın Felicita (Mutluluk) şarkısını uydurduğu sözlerle söyledi. Ve Türkiye onu ‘Feliçita Mehmet’ olarak tanıdı.

Aradan 6 yıl geçti. Feliçita Mehmet 1988 yılında tekrar Yöndem’in programına çıktı. Ama aradan geçen 6 yıl ona iyi gelmemişti. Feliçita Mehmet, sokaklardan kurtulamamıştı. Madde bağımlısı olan Mehmet’in arkadaşları da farklıydı. Feliçita şarkısını yeniden söyledi Mehmet. Bu kez daha çok titriyordu. Mutluluk şarkısını söyleyen çocukta, bir umut kalmamıştı. Sokaktan kurtulması gerekirken, daha da kötü duruma düşmüştü.

Uzun süre unutulmadı

O masum ve hüzünlü çocuk yıllarca unutulmadı. 2002’de “öldü” haberi yapıldı. Sonra “yaşıyor” denildi. O görüntüler TRT tarafından yıllar sonra “arşiv” diye sosyal medyada yayınlanınca, Feliçita Mehmet bir kez daha gündem oldu. Aradan 31 yıl geçti. Kendisine bir daha ulaşılamamıştı. Yıllar sonra Mehmet’in yaşadığı ortaya çıktı. Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir köyde yaşıyordu. Sokaktan 5 yıl önce kurtulmuş, tek odalı bir evde yaşıyordu. Gerçek adı Mehmet Güven’di.

Milliyet Mehmet’i buldu

Milliyet, 1980’lerde o masun görüntüsüyle hafızalarda silinmeyen Feliçita Mehmet’e ulaştı. Feliçita Mehmet, yani Mehmet Güven şimdi 50 yaşındaydı. Sokaklarda kaldığı dönem onu astım hastası yapmıştı. Yaşadığı köyde, kimi zaman ayakkabı boyacılığı kimi zaman kahvehanede garsona yardım ederek geçimini sağlıyor.

Mehmet Güven, nasıl “Feliçita” olduğunu şöyle anlattı: “İlk defa 1980 yılında Adana’da yurttan kaçtım. İstanbul’a trenle gelmiştim. Kadıköy sonra Beyoğlu’na geçtim. Sokaklarda arkadaşlarla yaşıyordum. Bir gün polis bizi aldı. Fatih Çocuk Şubeye götürülmüştük. Sokakta arkadaşlarıma hep Feliçita şarkısını söylerdim. Biz Emniyet’teyken TRT televizyonundan Ertürk Yöndem geldi, çekim yaptı. Çekim sırasında arkadaşlar şarkı söylememi istedi, ben de Feliçita’yı söyledim. Yayınlandığında izleyemedim. Yayınlandıktan bir hafta on gün sonra polisler “Oo Feliçita Mehmet televizyona çıktın” dediler. Artık polisler de “Feliçita Mehmet” demeye başlamıştı”

‘Kimse evden kaçmasın’

Mehmet Güven’i , köyde de herkes Feliçita Mehmet olarak tanıyor. Arada arkadaşlarına Feliçita şarkısını söyleyen Güven, sokakta yaşamanın çok zor olduğunu belirterek, “Hiç bir çocuk evden kaçmasın. Sokakta yaşamak çok zor. Allah’a şükür bazı desteklerle kendi köyümde tek odalı bir yer yapıldı. Allahıma şükürler uyuşturucuyu bıraktım. Benim tavsiyem gençlerin bu uyuşturucu iletini bırakmasını isterim. Feliçita Mehmet, kronik astım hastalığı olduğu için koronvirüs yüzünden dışarıya çıkmamaya özen gösterdiğini belirterek zor günler geçirdiğini ifade etti.

Başkanlar Feliçita Mehmet’e sahip çıktı

Feliçita Mehmet’in Ceyhan’da yaşadığını Milliyet gazetesinden Eren Aka’dan öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükmangıt köyüne giderek Feliçita Mehmet’i ziyaret etti.

Tek odalı evinde, bağımlılıklarından kurtulan ancak geçim sıkıntısı içinde yaşayan Feliçita Mehmet’e, iki başkan destek sözü verdi. Başkanlar, bir sanatçı olarak gördükleri ve madde bağımlılığından kurtulma başarısı gösteren Mehmet Güven’in su ve elektrik faturalarını üstlendiklerini belirterek, “Feliçita Mehmet’e sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılayacağız” dedi.