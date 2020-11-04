Müzenin iki güvenliği eserleri çalıp sattı

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ve Sayıştay raporunda müzesinin envanterinde bulunan 404 eserin kayıp olduğu açıklanan Mimar Sinan Üniversitesi’nin iki güvenlik görevlisi, hırsız çıktı

Şişli Antikacılar Çarşısı’nda antikacılık yapan Muhammed Emrah A., geçen hafta dükkanına gelen iki kişiden 27 bin lira karşılığında beş tarihi hat levha eseri satın aldı. Aldığı eserleri bir koleksiyonere gösterdiğinde arkasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mührü olduğunu fark eden Emrah A., bunun üzerine eserleri satın aldığı kişileri arayıp parasını geri istedi ve üniversiteye giderek yetkililere durumu anlattı.

Üniversite yönetimi, eserleri antikacıya satan şahısların üniversitenin güvenlik görevlileri Ömer G. ve Serkan K. olduğunu belirledi. Bu sırada hırsızlıklarının ortaya çıkacağını anlayan iki güvenlik görevlisi, Şişli’deki Antikacılar Çarşısı’na giderek eserleri geri aldı. Daha sonra üniversiteye dönerek, “Bu eserleri antika pazarında bulduk, bizim okulun olduğunu görünce el koyduk” diyerek eserleri okul yönetimine teslim edip hırsızlıklarını kapatmaya çalıştı. Eserleri iade ederek kurtulacaklarını zanneden iki güvenlikçi, üniversite yönetimi ve antikacı Muhammed Emrah A.’nın şikâyetiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Serbest bırakıldılar

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen çalıştığı yeri soyan iki güvenlik görevlisi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sayıştay tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada envanterindeki 404 tarihi eserin kayıp ve çalındığı açıklanan Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’ndeki eserlerinde bulunması için ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.