Muzır içeriklere karşı ‘ihbar hattı’

Selçuk, vatandaşların çocuklara zararlı içeriklerle ilgili şikâyetlerini bu program kapsamında kurulacak web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı’na iletebileceğini açıkladı. Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Selçuk, şunları söyledi:

‘Kitaba yasak yok’

“Biz hiçbir kitabı yasaklamıyoruz ya da bir kitaba sansür uygulamıyoruz. Muzır ve müstehcen içerik taşıdığına karar verilen kitaplar, kurulun kararının ardından ‘küçüklere zararlıdır’ ibaresiyle içi görülmeyen poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabiliyor. Yani yasaklama veya sansürleme değil, aileler için içerikle ilgili bir uyarıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

Selçuk, “Bakanlık olarak Muzır İçerikle Mücadele (MİM) Programı’nı başlatıyoruz. Bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nu daha formal, başvuruların yapılabildiği, web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı olan bir yapıya kavuşturacağız. Vatandaşlarımız çocuklar için zararlı içeriklerle ilgili kurula doğrudan şikayetlerini iletebilecek.”

Süresiz nafaka ile ilgili çalışmalara ilişkin bir soru üzerine de Selçuk, “Nafaka konusunda takdir yetkisinin hakimde olması, nafaka süresinin de minimum 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir” ifadelerini kullandı.