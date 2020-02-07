MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Muzlu ganajlı rulo pasta tarifi, nasıl yapılır? Muzlu ganajlı rulo pasta malzemeleri nelerdir? Ganaj nedir...
ABONE OL
07.02.2020 - 13:46 |

Muzlu ganajlı rulo pasta tarifi, nasıl yapılır? Muzlu ganajlı rulo pasta malzemeleri nelerdir? Ganaj nedir...

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın final gününde gelinler, muzlu ganajlı rulo pasta yapacak. En güzel Muzlu Ganajlı Rulo Pastayı yapan gelin en yüksek puanı alacak. Ekran başında izleyiciler ise gelinler tarafından yapılacak olan Muzlu Ganajlı Rulo Pastanın tarifini merak ediyor. Peki Muzlu Ganajlı Rulo Pasta nasıl yapılır? Muzlu Ganajlı Rulo Pasta malzemeleri nelerdir? İşte Muzlu Ganajlı Rulo Pasta tarifi...

Muzlu ganajlı rulo pasta tarifi, nasıl yapılır? Muzlu ganajlı rulo pasta malzemeleri nelerdir? Ganaj nedir...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün birbirinden lezzetli tatlar yapılıyor. Haftanın final gününde ise gelinler, kaynanaları tatması için Muzlu Ganajlı Rulo Pasta yapacak. Peki Muzlu Ganajlı Rulo Pasta tarifi nedir? Muzlu Ganajlı Rulo Pasta nasıl yapılır? Muzlu Ganajlı Rulo Pasta malzemeleri nelerdir?

MUZLU GANAJLI RULO PASTA MALZEMELERİ

Pandispanya için ;

4 yumurta
1 su bardağı şeker
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Krema için;

2 çay bardağı toz şeker
3 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un yada nişasta
1 yemek kaşığı margarin
İçine:

Muz
Üzeri için (Ganaj) ;

200 ml krema
200 gr bitter çikolata

MUZLU GANAJLI RULO PASTA TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Pandispanya için şeker ve yumurtayı çırpın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip tahta kaşıkla alttan üste karıştırın. Yağlı kağıdı fırın tepsimize serip hazırlanan hamuru dökün ve pişirin.

Krema için yağ hariç bütün malzemeleri tencerede karıştırarak krema haline getirin. Katılaştığında ise ocaktan alıp yağı ekleyip mikserle çırpın.

Pandispanyayı sıcakken rulo şekline sarın. Rulo yapılan pandispanyanın arasına kremayı sürün ve muzu soyup yerleştirin. Ruloyu tekrar sarın.

Üzeri için kremayı tencereye alın. Kaynayınca ocaktan alıp bitter çikolatayı ekleyin. Çikolata eriyince pandispanyanın üzerine döküp kaplayın. 

GANAJ NEDİR?

Ganaj veya Ganaş, pasta, kek, şekerleme, bisküvi ve kurabiye arasına veya üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan bir kremadır. Ganajın yapımında kullanılan temel malzemeler kuvertür çikolata ve süt kremasıdır. Krema önce ısıtılır ve çikolata üzerine dökülür. 

    Fırtına minareyi beşik gibi salladıOrdu'da fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin beşik gibi sallandığı görüntüler kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doya Doya Moda kim elendi? 3 - 7 Şubat haftası Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?

    Doya Doya Moda kim elendi? 3 - 7 Şubat haftası Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Sıradaki Haber