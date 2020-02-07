Muzlu ganajlı rulo pasta tarifi, nasıl yapılır? Muzlu ganajlı rulo pasta malzemeleri nelerdir? Ganaj nedir...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün birbirinden lezzetli tatlar yapılıyor. Haftanın final gününde ise gelinler, kaynanaları tatması için Muzlu Ganajlı Rulo Pasta yapacak. Peki Muzlu Ganajlı Rulo Pasta tarifi nedir? Muzlu Ganajlı Rulo Pasta nasıl yapılır? Muzlu Ganajlı Rulo Pasta malzemeleri nelerdir?

MUZLU GANAJLI RULO PASTA MALZEMELERİ

Pandispanya için ;

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Krema için;

2 çay bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un yada nişasta

1 yemek kaşığı margarin

İçine:

Muz

Üzeri için (Ganaj) ;

200 ml krema

200 gr bitter çikolata

MUZLU GANAJLI RULO PASTA TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Pandispanya için şeker ve yumurtayı çırpın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip tahta kaşıkla alttan üste karıştırın. Yağlı kağıdı fırın tepsimize serip hazırlanan hamuru dökün ve pişirin.

Krema için yağ hariç bütün malzemeleri tencerede karıştırarak krema haline getirin. Katılaştığında ise ocaktan alıp yağı ekleyip mikserle çırpın.

Pandispanyayı sıcakken rulo şekline sarın. Rulo yapılan pandispanyanın arasına kremayı sürün ve muzu soyup yerleştirin. Ruloyu tekrar sarın.

Üzeri için kremayı tencereye alın. Kaynayınca ocaktan alıp bitter çikolatayı ekleyin. Çikolata eriyince pandispanyanın üzerine döküp kaplayın.

GANAJ NEDİR?

Ganaj veya Ganaş, pasta, kek, şekerleme, bisküvi ve kurabiye arasına veya üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan bir kremadır. Ganajın yapımında kullanılan temel malzemeler kuvertür çikolata ve süt kremasıdır. Krema önce ısıtılır ve çikolata üzerine dökülür.