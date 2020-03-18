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18.03.2020 - 14:15 |

N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? Eczanelerde maske satışı yasaklandı mı?

Corona virüsü nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Son gelen haber ise Sağlık Bakanlığı N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi. Peki, N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? Eczanelerde maske satışı yasaklandı mı?

N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? Eczanelerde maske satışı yasaklandı mı?

Corona virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ederken Türkiye bir dizi önlem aldı ve almaya da devam ediyor. Son dakika haberine göre ise Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar sıklıkla N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? Eczanelerde maske satışı yasaklandı mı? sorusunu sormaya başladı.

CORONA MASKESİ N95 FFP3 MASKE NEDİR?

Kesin/olası 2019-nCoV vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme olarak N95/FFP3 maske öneriliyor.

N95 maske 5 mikrondan küçük partikülleri tutuyor. Özellikle tüberküloz,kızamık, suçiçeği, viral enfeksiyonlarında yine viral virüslü enfeksiyonlarda, sars enfeksiyonlarında bulaşımı engellemek için N95 maskelerin takılması gerekiyor. N95 masker 5 mikrondan küçük partikülleri tuttuğu için bulaşmayı engelliyor.

N95 MASKE ÖZELLİKLERİ NELER OLMALIDIR?

İyi bir N95 maskenin özellikleri şu şekilde olmalıdır;

Maskeler üzerinde nefes verme sübabı bulunmalıdır.

Maskeler yüz şekline uygun, ayarlanabilir metalik burun mandalı ve burunla temas eden iç kısmında yastığı olmalıdır.

İnce partikül filtrasyon materyali ile üretilmiş olmalıdır.

İki adet, kafa ve boyundan askılı çekmeye dayanıklı elastik bantları bulunmalı ve maske kayışı her kafa yapısına uyumlu olmalıdır.

Maskenin kafa bantları kullanıcıya zarar vermemek için; maske üzerine zımba ile tutturulmuş olmamalıdır.

Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarına sebep vermeyecek tasarıma sahip olmalıdır.

Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Maskelerin, kirlenmesini önleyici her biri ayrı ayrı ambalajla paketlenmiş olmalıdır.

Maskeler ortam havasında bulunan katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır

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