Naçizane Nedir? Tdk'ya Göre Naçizane Kelimesinin Anlamı Nedir?

Naçizane kelimesi Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Ayrıca Naçizane kelimesinin TDK sözlüklerinde de anlamına yer verilmiştir.

Naçizane Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1.Çok önemsiz bir şey olarak.

2. Önemsiz bir şey.

TDK'ya Göre Naçizane Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimize Farsçadan geçmiş naçizane kelimesinin TDK sözlüklerinde de anlamına yer verilmiştir. TDK'ya göre naçizane kelimesinin iki anlamı bulunuyor. Naçizane TDK sözlüğünde haddi olmayarak anlamındadır. Bir diğer anlamı ise çok küçük, önemsiz bir şey olarak anlamındadır. Naçizane kelimesi için TDK sözlüğü örnek bir cümle de belirtilmiştir.

İşte o örnek naçizane cümlesi;

"Bunun için sizlere naçizane bir tavsiyem olacak." - Tarık Buğra