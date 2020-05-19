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19.05.2020 - 13:02 |

Namaz vakitleri: Sabah - öğle - ikindi - akşam - yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller namazvakitleri.diyanet.gov.tr

Namaz vakitleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sabah - öğle - ikindi - akşam - yatsı ezanı saat kaçta okunuyor öğrenmek istiyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitleri 2020...

Namaz vakitleri: Sabah - öğle - ikindi - akşam - yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller namazvakitleri.diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini yayımladı. Gün gün ve saat saat belirlenen namaz vakitleri büyük ilgi görüyor. İslam alemi için beş vakit namaz farzdır. Namaz kılan Müslümanlar her gün namaz vakitleri hakkında bilgi almak için arayışa geçiyor. Sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz vakitlerini haberimizde derledik. İşte 19 Mayıs 2020 Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri 2020...

NAMAZ VAKİTLERİ 19 MAYIS 2020

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Namaz vakitleri: Sabah - öğle - ikindi - akşam - yatsı ezanı saat kaçta okunuyor Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller namazvakitleri.diyanet.gov.tr

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

Namaz vakitleri: Sabah - öğle - ikindi - akşam - yatsı ezanı saat kaçta okunuyor Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller namazvakitleri.diyanet.gov.tr

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

Namaz vakitleri: Sabah - öğle - ikindi - akşam - yatsı ezanı saat kaçta okunuyor Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller namazvakitleri.diyanet.gov.tr

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