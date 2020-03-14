14.03.2020 - 21:09 |
Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eserinde olaylar hangi savaşta geçmiştir? Kim Miliyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Namık Kemal'in Vatan yahut Silistr adlı eserinde olaylar hangi savaşta geçmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Namık Kemal'in Vatan yahut Silistr adlı eserinde olaylar hangi savaşta geçmiştir? A-
CEVAP: Kırım Savaşı