Nardan Aşı tarifi ve malzemeleri! Nardan Aşı nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Nardan aşı yemeği konusunda hünerlerini sergileyecek. Haftanın beş günü ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler her gün farklı yemekler konusundaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 19 Şubat tarihinde gelinler Nardan Aşı konusundaki hünerlerini sergileyecek. Günün sonunda en yüksek puanı toplayan isim Çeyrek altının sahibi olacak. Peki Nardan Aşı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Nardan Aşı tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan gündüz kuşağı programında gelinler Nardan Aşı konusunda hünerlerini sergileyecek. Kayınvalideler kendi gelinlerin yaptıkları Nardan Aşı yemeğinde en yüksek puanı kendi gelinlerine verebilmek için mücadele edecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Nardan Aşı nasıl yapılır, malzemleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki Nardan Aşı tarifi ve malzemeleri nelerdir?
NARDAN AŞI MALZEMELERİ
Köftesi için:
350 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 su bardağı ince bulgur
1 çorba kaşığı kuru reyhan
1 çorba kaşığı kırmızı pul biber
Suyu için:
2,5 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
1 adet soğan
7 su bardağı kaynar su
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 çorba kaşığı karabiber
3 çay kaşığı tuz
NARDAN AŞI YAPILIŞI
Köftesi için 1 adet soğan rendeleyin. 350 gram kıyma, 1 bardak ince bulgur, tuz ve 1’er çorba kaşığı kuru reyhan, pul kırmızı biber, ekleyip, iyice yoğurun. Sonra köfte harcından fındıktan büyük, cevizden küçük büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın.
Daha sonra 1 adet daha soğanı iri rendeleyin. Tencereye ekleyip 2,5 çorba kaşığı tereyağını koyup eriyince, soğanı katın. Orta ateşte ve karıştırarak, soğanlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
Karıştırmaya devam ederek 1 çorba kaşığı domates salçasını katıp, 1-2 dakika daha pişirin. Üzerine 7 bardak suyu ekleyip, hızlı ateşte kaynama noktasına kadar ısıtın.