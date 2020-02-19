Nardan Aşı tarifi ve malzemeleri! Nardan Aşı nasıl yapılır?

Nardan Aşı tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan gündüz kuşağı programında gelinler Nardan Aşı konusunda hünerlerini sergileyecek. Kayınvalideler kendi gelinlerin yaptıkları Nardan Aşı yemeğinde en yüksek puanı kendi gelinlerine verebilmek için mücadele edecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Nardan Aşı nasıl yapılır, malzemleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki Nardan Aşı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

NARDAN AŞI MALZEMELERİ

Köftesi için:

350 gram dana kıyma

1 adet soğan

1 su bardağı ince bulgur

1 çorba kaşığı kuru reyhan

1 çorba kaşığı kırmızı pul biber

Suyu için:

2,5 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 adet soğan

7 su bardağı kaynar su

Yarım çay bardağı nar ekşisi

1 çorba kaşığı karabiber

3 çay kaşığı tuz

NARDAN AŞI YAPILIŞI

Köftesi için 1 adet soğan rendeleyin. 350 gram kıyma, 1 bardak ince bulgur, tuz ve 1’er çorba kaşığı kuru reyhan, pul kırmızı biber, ekleyip, iyice yoğurun. Sonra köfte harcından fındıktan büyük, cevizden küçük büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın.

Daha sonra 1 adet daha soğanı iri rendeleyin. Tencereye ekleyip 2,5 çorba kaşığı tereyağını koyup eriyince, soğanı katın. Orta ateşte ve karıştırarak, soğanlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3-4 dakika kavurun.

Karıştırmaya devam ederek 1 çorba kaşığı domates salçasını katıp, 1-2 dakika daha pişirin. Üzerine 7 bardak suyu ekleyip, hızlı ateşte kaynama noktasına kadar ısıtın.