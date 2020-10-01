Narko Asayiş-27 operasyonunda gözaltı sayısı 24'e çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden ekiplerin katılımıyla Vatan, Fırat, Akdere ve Beybahçe mahallelerinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin, çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla dün kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Narkotik-asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarını hedef alan "Narko Asayiş-27" adlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi.

Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, imal ve ticaretini yapmak suçlarından gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 33 ev ve 943 araç ile 3 bin 456 kişi üzerinde arama yapıldığı belirtilirken, aramalarda 12 kilo 735 gram esrar, 3 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu, 483 gram eroin, 422 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ekipler, bir erkek şüphelinin üzerinde yaptığı aramada peruğun altına gizlenmiş uyuşturucu madde de ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 955 polisin görev aldığı operasyon 12 saat sürmüştü.