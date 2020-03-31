Nasuh Tevbesi nedir, ne anlama geliyor? Nasuh Tevbesi nasıl yapılıyor?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dün akşam yayınlandı. Sancar ve Nare arasında yaşananlar izleyicide büyük merak uyandırdı. Nare, Menekşe'nin hamile olduğunu öğrendikten sonra Sancar'a nasuh tevbesi etti. Peki nasuh tevbesi nedir, ne demek?



NASUH NE DEMEK?

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır.

NASUH TEVBESİ NEDİR?

tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir. Ayrıca tövbe-i nasuh başkalarına nasihat ediyor gibi güzel örnek olmak anlamlarını da taşımaktadır. Nitekim kul, günah ile kirlenirken, tövbe ile temizlenebilmektedir.

Nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur'anî bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah'a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Şu halde Kur'an'da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülükleri öğrendikten sonra Kifl gibi hemen terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır.