NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor?

NAVTEX ilan etmek nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye bir süredir Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sık sık Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile karşı karşıya geliyor. Türk deniz sularında yürütülen çalışmalar Yunanları rahatsız etmiş olacak ki her fırsatta Türkiye'nin yasal olan bu hakkını farklı yerlere çekmeye farklı devletleri devreye sokmaya çalışıyor. Son olarak Sismik Araştırma gemisi olan Oruç Reis'in Meis Adasının güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yürüteceğini duyurması ve NAVTEX ilanın ardından vatandaşlar NAVTEX nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX (Navigational Telex). Navtex cihazı uluslararası orta frekansta gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile havaraporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme cihazıdır.

Cihaz tek yönlü olarak, kıyıdan 740 km uzaklıkta ( yaklaşık 400 deniz mili )yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Navtex hava raporu yayınları basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) bir parçasıdır. Aynı zamanda GMDSS ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de önemli bir parçasıdır.

Türk Denizlerinde Navtex

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Navtex Mesaj Formatı

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

Navtex Mesaj Örneği

ZCZC

B1,B2,B3,B4

Mesaj zamanı GMT zamanıyla

Seri Tanıtım Numarası

Mesaj İçeriği ???...