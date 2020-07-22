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22.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırma mutabakatı kapsamında Rodos ile Meis adası arasını kapsayan bölgede yeni bir Navtex ilan etti. Navtex ilanıyla söz konusu bölgede, 21 Haziran-2 Ağustos arasında Oruç Reis Araştırma Gemisi, Ataman Tedarik Gemisi ve Cengizhan Taşıma gemisi görev yapacak.

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Oruç Reis’in belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan donanmasını alarma geçirdi. Yunan basını, Aksaz Deniz Üssü’nden 15-20 arasında Türk savaş gemisinin bölgeye hareket ettiğini aktardı. Meis Adası çevresinde TSK’ya ait F-16 savaş uçaklarının da uçuş yaptığı, bölgede İHA’ların da uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. TSK’nın Meis Adası üzerinde uçuş gerçekleştirmesinin ardından Yunanistan’a ait savaş uçaklarının da Meis adası çevresinde uçtuğu kaydedildi. Bölgede askeri hareketliliğin yaşanmasının ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.

Haberleşme sistemi

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme sistemi olarak biliniyor. Navtex, aynı zamanda Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi’nin bir parçası.

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