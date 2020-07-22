Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Oruç Reis’in belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan donanmasını alarma geçirdi. Yunan basını, Aksaz Deniz Üssü’nden 15-20 arasında Türk savaş gemisinin bölgeye hareket ettiğini aktardı. Meis Adası çevresinde TSK’ya ait F-16 savaş uçaklarının da uçuş yaptığı, bölgede İHA’ların da uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. TSK’nın Meis Adası üzerinde uçuş gerçekleştirmesinin ardından Yunanistan’a ait savaş uçaklarının da Meis adası çevresinde uçtuğu kaydedildi. Bölgede askeri hareketliliğin yaşanmasının ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.

Haberleşme sistemi

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme sistemi olarak biliniyor. Navtex, aynı zamanda Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi’nin bir parçası.