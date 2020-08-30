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30.08.2020 - 14:56 |

Nazili'de restorana silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, restorana 3 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Restoran çalışanlarından İdris Akyüz (37), yaşamını yitirirken, jandarma, kaçan 3 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Nazili'de restorana silahlı saldırı: 1 ölü

Nazilli'nin kırsal Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki içki içilen restorana, saat 01.30 sıralarında, silahlı saldırıda bunuldu. İddiaya göre, 3 kişi, aralarında husumet bulunan restoran işletmecisi Ali Ö. ile çalışanlardan İdris Akyüz'e peş peşe ateş etti. Akyüz, başı, göğsü ve dizine isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı.

Ali Ö. ise saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırganlar, olay yerine geldikleri otomobile binerek kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akyüz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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