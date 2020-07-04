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04.07.2020 - 20:47 |

Nazilli'de kumar operasyonu! 8 bin 575 TL ceza kesildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda bir derneğin işletmecisine 'Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem başlatılarak 8 bin 575 TL para cezası uygulandı.

Nazilli'de kumar operasyonu! 8 bin 575 TL ceza kesildi

Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Altıntaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki derneğe yapılan baskındaki aramada masalar üzerinde 8 kutu iskambil kağıdı, çeşitli büyüklükte ve renklerde birçok oyun pulu ele geçirildi. Ayrıca iş yerini çalıştıran A.T.'nin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi. 

Polis ekiplerince A.T. hakkında 'Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem başlatılarak 8 bin 575 TL para cezası uygulandı.

Tekne faciasında 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldıVan Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında bulunan son iki cesetle birlikte toplam 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.
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