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07.04.2020 - 22:26 | | DHA

Ne corona ne sosyal mesafe! Film gibi izlediler

Aksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.

Ne corona ne sosyal mesafe! Film gibi izlediler

Kaza saat 20.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi Muhsin Yazıcı Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ali Karadağlı (32) yönetimindeki 68 HP 441 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu İsa Ali Osman'ın (35) kullandığı 34 MF 3551 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Karadağlı ile minibüsteki Suriye uyruklu Fatma Ferruh (26), Nasir Elden Cerruh ( 23) ve Rim Cerrah (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü İsa Ali Osman da kazadan yara almadan kurtuldu. 

Ne corona ne sosyal mesafe Film gibi izlediler

Kazanın olduğu kavşak üzerinde toplanan kalabalık, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  itfaiye ekiplerinin vitese takılı kaldığı için dönmeye devam eden lastiği durdurmaya çalışmasını izledi. Bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı olarak yayın yaptığı görüldü.  Kalabalık, polisin 3'üncü uyarışında dağıldı.  

Ne corona ne sosyal mesafe Film gibi izlediler

 

 

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