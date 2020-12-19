19.12.2020 - 19:13 | | DHA
Ne kısıtlama ne sosyal mesafe! Görüntüler 'pes' dedirtti
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve sahanın çevresine toplanarak, maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 genç, halı sahada çift kale maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup ise maçı izlemek için halı sahanın etrafında toplandı. Koronavirüsü hiçe sayan kalabalık grubun, maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Maç yapan ve maçı izleyen kalabalık grup, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.