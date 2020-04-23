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23.04.2020 - 18:22 |

Nebi Nedir? TDK ‘ya Göre Nebi Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Nebi kelimesinin sık duyulması ile nebi kelimesinin anlamı fazlaca merak edilir olmuştur. Birçok kişi tarafından nebi kelimesinin anlamı araştırılıyor. TDK’ ya göre nebi ne demektir? Nebi kelime anlamı nedir? Nebi ne demek? Nebi kelimesinin anlamı ile ilgili soruların yanıtlarını derledik.

Nebi Nedir? TDK ‘ya Göre Nebi Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Nebi kelimesi Arapça bir kelimedir. Nebi kelimesinin hem kendi anlamı vardır hem de İslam dinine göre anlamı bulunur. Nebi kelimesi Kuran’da da geçen bir kelimedir.

Nebi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Nebi kelimesi haberci demektir. Nebi kelimesinin haber alan anlamı da bulunmaktadır. İslam dininde ise kendisine kitap verilen ve bir din verilen peygambere uyması gereken diğer peygamberlerdir. Kendisine kitap veya din verilmemiş olup kendisinden önce kitap ve din verilen peygambere uymak ile görevlendirilmiş olan peygamber nebi ismini alır.

İster tebliğ görevi alsın ister almasın kendisine Allah tarafından vahyedilmiş olan kişiler nebilerdir. Nebi kelimesinin TDK sözlüğüne göre anlamı ise, kendisine hiç kitap indirilmeyen peygamberdir. Nebi kelimesi resul kelimesi ile sıkça karıştırılmaktadır. Resul ve nebi farklı kavramlardır. Resul kendisine kitap indirilen peygamberlere denilir.

 

 

 

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