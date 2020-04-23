Nebi Nedir? TDK ‘ya Göre Nebi Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Nebi kelimesi Arapça bir kelimedir. Nebi kelimesinin hem kendi anlamı vardır hem de İslam dinine göre anlamı bulunur. Nebi kelimesi Kuran’da da geçen bir kelimedir.

Nebi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Nebi kelimesi haberci demektir. Nebi kelimesinin haber alan anlamı da bulunmaktadır. İslam dininde ise kendisine kitap verilen ve bir din verilen peygambere uyması gereken diğer peygamberlerdir. Kendisine kitap veya din verilmemiş olup kendisinden önce kitap ve din verilen peygambere uymak ile görevlendirilmiş olan peygamber nebi ismini alır.

İster tebliğ görevi alsın ister almasın kendisine Allah tarafından vahyedilmiş olan kişiler nebilerdir. Nebi kelimesinin TDK sözlüğüne göre anlamı ise, kendisine hiç kitap indirilmeyen peygamberdir. Nebi kelimesi resul kelimesi ile sıkça karıştırılmaktadır. Resul ve nebi farklı kavramlardır. Resul kendisine kitap indirilen peygamberlere denilir.