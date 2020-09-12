‘Neden engel olmadın?’

Kutlu, ifadesinde olayı gördüğünü ancak oğlunun bıçakla değil yumrukla vurduğunu sandığını söyledi. Bunun üzerine müşteki anne Figen Mays, “Neden oğlunuza engel olmadınız?” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Savcı önümüzdeki celse görüşünü açıklayacak.



