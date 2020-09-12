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12.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

‘Neden engel olmadın?’

Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ambulanstan indirildiği sırada husumetlisine benzettiği 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu’nun yargılandığı davada annesi Döndü Kutlu tanık olarak dinlendi.

‘Neden engel olmadın?’
ELİF ALTIN İstanbul

Kutlu, ifadesinde olayı gördüğünü ancak oğlunun bıçakla değil yumrukla vurduğunu sandığını söyledi. Bunun üzerine müşteki anne Figen Mays, “Neden oğlunuza engel olmadınız?” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Savcı önümüzdeki celse görüşünü açıklayacak.

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