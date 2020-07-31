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31.07.2020 - 13:53 | | DHA

“Neden selektör yapıyorsun” deyip beyzbol sopasıyla dövdü

İzmit’te Muhsin Ersin yolda radar olduğu konusunda uyarmak için önünde giden aracın sürücüsüne selektör yaptı. Ancak yanlış anlayan sürücü, Muhsin Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövüp, hastanelik etti.

“Neden selektör yapıyorsun” deyip beyzbol sopasıyla dövdü

Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Muhsin Ersin (51),, önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı.

Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Muhsin Ersin’e “Neden selektör yapıyorsun” diye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin Ersin’i dövdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.

Taksici ile müşteri arasında indi bindi kavgasıBahçelievler’de taksiye binen müşteri ile şoför arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Kadın yolcu tartışma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi sürücüsünün üzerine yürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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