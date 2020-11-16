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16.11.2020 - 18:45 | | DHA

Neden yaptığı bilinmiyor! İnsanların canını hiçe saydı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadının trafikte seyir halindeki araçlara taş attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Olay, dün, öğle saatlerinde, Halkapınar'daki Gıda Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Bir kadın, trafikte seyir halindeki araçlara, bilinmeyen nedenle taş attı. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler ise hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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