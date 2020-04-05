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05.04.2020 - 08:28 | | DHA-AA

Nefes kesen kovalamaca D-100 Karayolu'nun ortasında bitti

Fatih'te sabaha karşı devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı. Bir süre polisten kaçan otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'na çıktı. Otomobil  Mecidiyeköy ayrımını geçtikten sonra önü kesilerek durduruldu. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis sürücünün 1.33 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Nefes kesen kovalamaca D-100 Karayolu'nun ortasında bitti

Olay Fatih'te sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, içinde isimleri öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu 06 FT 8840 plakalı otomobili görünce şüphelenip 'Dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ise polisin uyarısına aldırış etmeden hızla kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı otomobil D-100 Karayolu Ankara istikametine doğru ekiplerden kaçtı. Polisten kaçan otomobil Haliç Köprüsünü de geçerek hızla yoluna devam etti. 

POLİS D-100 KARAYOLUNU KAPATTI

Araç Mecidiyeköy ayrımını geçtikten sonra Şişli'de görevli polis ekiplerinin yolu kapatmasıyla önü kesildi. Bir süre polisten kaçan araç polisin yolu kesmesiyle durdu. Polis ekipleri de araçta bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen trafik polisleri de aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye yaptığı ölçümde 1.33 promil alkollü olduğunu tespit etti.  Şüpheliler polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri araçta bir süre arama yaptı. Araç daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Nefes kesen kovalamaca D-100 Karayolunun ortasında bitti

Nefes kesen kovalamaca D-100 Karayolunun ortasında bitti

Nefes kesen kovalamaca D-100 Karayolunun ortasında bitti

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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