02.11.2020 - 15:08 |
Nescafe çekiliş sonuçları ekranı 2020: Nescfe iphone 11, AirPods çekilişi sonuçları
Nescafe çekiliş sonuçları belli oldu. Nescafe çekilişinde 3 BMW 118i, 300 AirPods ve 300 iPhone 11 hediye edilecek. 21 Eylül-20 Ekim Nescafe çekilişinde AirPods ve iPhone 11 kazananlar ve yedek listesi açıklandı. İşte Nescafe çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...
Nescafe çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nescafe paketinden çıkan şifre ile çekilişe katılım sağlayanlar şimdi ise çekiliş sonuçlarını merak ediyorlar. Nescafe çekilişinde 300 iPhone 11, 300 AirPods ve 3 BMW 118i yer alıyor. İşte Nescafe çekiliş sonuçları
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONÇLARI
Nescafe çekilişinde ödül kazananlar "https://www.kampanya.nescafe.com.tr/kazananlar" adresinde duyuruluyor.
21 EYLÜL-20 EKİM NESCAFE iPHONE 11 ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
21 EYLÜL-20 EKİM NESCAFE AirPods ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ