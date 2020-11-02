Nescafe çekiliş sonuçları ekranı 2020: Nescfe iphone 11, AirPods çekilişi sonuçları

Nescafe çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nescafe paketinden çıkan şifre ile çekilişe katılım sağlayanlar şimdi ise çekiliş sonuçlarını merak ediyorlar. Nescafe çekilişinde 300 iPhone 11, 300 AirPods ve 3 BMW 118i yer alıyor. İşte Nescafe çekiliş sonuçları

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONÇLARI

Nescafe çekilişinde ödül kazananlar "https://www.kampanya.nescafe.com.tr/kazananlar" adresinde duyuruluyor.

21 EYLÜL-20 EKİM NESCAFE iPHONE 11 ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

21 EYLÜL-20 EKİM NESCAFE AirPods ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ