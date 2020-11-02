MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Nescafe çekiliş sonuçları ekranı 2020: Nescfe iphone 11, AirPods çekilişi sonuçları
ABONE OL
02.11.2020 - 15:08 |

Nescafe çekiliş sonuçları ekranı 2020: Nescfe iphone 11, AirPods çekilişi sonuçları

Nescafe çekiliş sonuçları belli oldu. Nescafe çekilişinde 3 BMW 118i, 300 AirPods ve 300 iPhone 11 hediye edilecek. 21 Eylül-20 Ekim Nescafe çekilişinde AirPods ve iPhone 11 kazananlar ve yedek listesi açıklandı. İşte Nescafe çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

Nescafe çekiliş sonuçları ekranı 2020: Nescfe iphone 11, AirPods çekilişi sonuçları

Nescafe çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nescafe paketinden çıkan şifre ile çekilişe katılım sağlayanlar şimdi ise çekiliş sonuçlarını merak ediyorlar. Nescafe çekilişinde 300 iPhone 11, 300 AirPods ve 3 BMW 118i yer alıyor. İşte Nescafe çekiliş sonuçları

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONÇLARI

Nescafe çekilişinde ödül kazananlar "https://www.kampanya.nescafe.com.tr/kazananlar" adresinde duyuruluyor.

21 EYLÜL-20 EKİM NESCAFE iPHONE 11 ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

21 EYLÜL-20 EKİM NESCAFE AirPods ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

    Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    RTÜK Başkanvekili: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi

    RTÜK Başkanvekili: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi

    Sıradaki Haber