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27.01.2021 - 23:35 | | DHA

Nesli tehlike altında! Görenler hemen telefona sarıldı

Bartın Irmağı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nda su samuru görüntülendi. Bartın Limanı mevkisindeki ırmakta bir tekne sahibi tarafından bulanık suda görüntülenen su samuru, bir anda sudan çıkıp, kafasını kaldırarak, sağa sola baktıktan sonra suya geri girdi. Su samuru bir süre yüzeyde yüzdükten sonra suyun içine dalarak, gözden kayboldu.

Nesli tehlike altında Görenler hemen telefona sarıldı


    Bartın'da, ırmakta su samuru görüntülendiBartın Irmağı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.
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