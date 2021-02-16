Nesli tükenen köpekbalığı ağlara yakalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İtfaiye Dairesi geçtiğimiz günlerde Erdemli Balıkçı Barınağı’nda sualtı temizliği yaptı.

Dalgıçlar araç lastiği, buzdolabı kompresörü, alışveriş sepeti gibi atıkların yanında hayalet ağ olarak adlandırılan denize atılan ağ malzemeleri içinde bir yavru köpekbalığı ölüsü buldu. Erdemli açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takılarak ölen köpekbalığının nesli tükenme tehlikesi geçiren kum köpekbalığı olduğu tespit edildi. Kum köpekbalığının Doğu Akdeniz’deki ikinci yuvasının bulunmasıyla birlikte bilim insanları balıkçıların daha fazla dikkat etmesi uyarısını yaparken ağlara takılan yavru tedirginlik yarattı.

Aşırı av yok ediyor

WWF Türkiye Kıkırdaklı Balık Danışmanı ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Hakan Kabasakal, “Yüzde 54’ü yüksek yok olma riskiyle karşı karşıya olan Akdeniz köpekbalıklarının azalması ya da yok olma riski 4 yılda yüzde 15 arttı. Bu da Akdeniz köpekbalıklarının hayatta kalması için endişe verici bir haberdir. Ülkemizde 38 köpekbalığı türünden 12’sinin avlanması yasak. Kum köpekbalığı da yasak dahilinde” dedi.

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Başusta da, “Doğu Akdeniz kıyılarımızda karşımıza çıkabilecek kum köpekbalıklarının korunması gezegenimiz için çok önemli. Nesli tehlike altıda olduğu için balıkçıların tesadüfi yakalanmalarda çok duyarlı ve hızlı davranması gerekli. Ağda görülen köpekbalığı ölmeden denize bırakılmalı. Bu balık üremek ve yavrularına besin bulmak için Mersin Körfezi’ne gelmeye devam edecektir” dedi.