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08.01.2021 - 23:48 | | DHA

Nesli tükenmek üzere! Aydın'da ağlara takıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, nesli tehdit altında olan dev balığı yeniden denize bıraktı.

Nesli tükenmek üzere! Aydın'da ağlara takıldı

Kuşadası açıklarında Ali bey isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.

Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. 

Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

 

Nesli tükenmek üzere Aydında ağlara takıldı

 

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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