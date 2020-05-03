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03.05.2020 - 18:19 | | DHA

Nesli tükenmek üzere... O ilimizde görüntülendi!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi.

Besni'de doğa fotoğrafçılığı yapan Musa Gürbüz, ilçenin Fırat Havzasında dolaşırken bir mağara girişinde çizgili sırtlan fark etti. Sırtlanı görüntüleyen Musa Gürbüz, "Bölgede sırtlan varlığından bahsedilince arkadaşlarımla dolaşmaya çıktık. Arazide dolaşırken sırtlanı fark ettik. Hayvana hem yem verdik hem de görüntülerini çektik" dedi.

Nesli tükenmek üzere... O ilimizde görüntülendi

Gürbüz, nesli tükenme tehlikesi altındaki sırtlanı, 2 metre yakınına kadar giderek fotoğrafladığını ve bu sırada hayvanın uysal davrandığını kaydetti.

Nesli tükenmek üzere... O ilimizde görüntülendi

Nesli tükenmek üzere... O ilimizde görüntülendi

 

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