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27.05.2020 - 21:16 | | İHA

Nesli tükenmekte olan balaban kuşu bu kez Sinop'ta ortaya çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu.

Nesli tükenmekte olan balaban kuşu bu kez Sinop'ta ortaya çıktı

İlçenin Tümerkan Mahallesi Hamza Yıldırım Sokak'ta yaşayan Muharrem Özdemir, yok kenarında nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de ender görülen balaban kuşunu buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri kuşun bulunduğu adrese gitti.

Halsiz düştüğü anlaşılan balaban kuşunu teslim alan ekipler, tedavisi için Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Türkiye'de ender görülen bu kuşun, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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