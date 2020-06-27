MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı
ABONE OL
27.06.2020 - 10:36 | | İHA

Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

Sivaslı Yasin Baykal evindeki halının içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenle ilgili şaşkınlık yaşadı.

Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

Sivas’ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Baykal (29), yazlık evindeki halıyı kaldırdığında içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenleri gördü. İlk kez gördüğü canlıları ne fareye ne de sincaba benzetemeyen Baykal büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk önce kemirgenlere görüntü alan Baykal, ardından türlerini araştırmaya başladı.

Baykal konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Evi açtık. Halıları kaldırırken bunlar halının içerisinden çıktı. Fareye benziyorlardı ama fare değildiler. Sincaba da benziyorlardı ama sincapta değildiler. Görüntülerini alıp araştırmaya başladım. Yediuyur (Hasancık) adı veriler bir kemirgen türü olduğunu öğrendim. Nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyorlar. Genelde Ege bölgesinde görülüyormuş. Sivas ve çevresinde belki de ilk kez ben görüntüledim” dedi.

Hasancık Yediuyur olarak bilinen bu kemirgen türünün neslinin tükenmekte olduğu düşünülüyor. Adını ise 7 ay süren kış uykusundan alıyor.

    Yalan Dünya Mağarası'nın duvarlarını 'aşıklar' tahrip etti!Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 5 milyon yıllık geçmişe sahip ve yöre halkı tarafından bir dönem ahır olarak da kullanılan Yalan Dünya Mağarası, 6 yarasa türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayan mağaranın duvarlarına kazınan ve boyalarla yazılan Türkçe isimler ile kalp şekilleri dikkati çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

    Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Uzman isimden deprem uyarısı! 'Türkiye, daha büyük depremlere gebe'

    Uzman isimden deprem uyarısı! 'Türkiye, daha büyük depremlere gebe'

    Sıradaki Haber