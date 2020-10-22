MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
ABONE OL
22.10.2020 - 14:16 | | DHA

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Acıgöl ilçesinin çıkışında meydana geldi. Nazif Hakverdi yönetimdeki 06 BGS 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip kayalıklara çarptı.

Kazada, Gülsen Hakverdi hayatı kaybederken, araçta sıkışan sürücü Nazif Hakverdi ile Berna Hakverdi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nevşehirde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Denize düşen şahsa koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar!İstanbul Kadıköy’de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Denizde hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Bazı vatandaşlar denize düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS P1-P2- P3 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri 2020? KPSS P1,P2,P3 puan türü ile ilgili ayrıntılar...

    KPSS P1-P2- P3 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri 2020? KPSS P1,P2,P3 puan türü ile ilgili ayrıntılar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    Maske takmayan polislere ceza kesildi

    Maske takmayan polislere ceza kesildi

    Sıradaki Haber