Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Acıgöl ilçesinin çıkışında meydana geldi. Nazif Hakverdi yönetimdeki 06 BGS 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip kayalıklara çarptı.
Kazada, Gülsen Hakverdi hayatı kaybederken, araçta sıkışan sürücü Nazif Hakverdi ile Berna Hakverdi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denize düşen şahsa koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar!İstanbul Kadıköy’de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Denizde hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Bazı vatandaşlar denize düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.