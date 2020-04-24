Neyseki Nasıl Yazılır? Neyse Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Neyseki Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru ‘neyse ki’ şeklinde geçiyor. Bu yazılışı üzerinden cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.

Neyseki TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK’ya göre ele alındığı zaman bu kelimeyi ‘neyse ki’ şeklinde ele almak gerekir. Yani bu kelime Türkçe içerisinde doğru olarak ayrı yazım üzerinden ele alınır.

Neyse ki (doğru)

Neyseki (yanlış)

Neyse Ki Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Ki ekinin ayrı yazılması gereken bu sözcük kapsamında farklı örnekler verilebilir.

‘’Neyse ki Ucuz atlattık.’’

‘’Neyse ki büyükleri ona kızmış.’’

Neyse Ki Nedir?

Neyse ki kelimesinin anlamı ‘Şükürler olsun ki ya da ucuz atlatma’ gibi anlamlar üzerinden bu kelimeyi tabir etmek mümkün. Doğru yazılışı ile beraber ki eki ayrı ele alınmak suretiyle bu sözcüğü kullanabilirsiniz.