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24.04.2020 - 17:01 |

Neyseki Nasıl Yazılır? Neyse Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Neyseki Kelimesinin Doğru Yazılışı

Ki eki kullanımı noktasında yanlış yapılan sözcüklerden biri olarak neyse ki sözcüğü öne çıkıyor. Pek çok kişi bu kelimenin yazımı noktasında hata yaparken TDK üzerinden de bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, neyseki nasıl yazılır? Neyse ki TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Neyseki kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilmesi gerekenler.

Neyseki Nasıl Yazılır? Neyse Ki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Neyseki Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru ‘neyse ki’ şeklinde geçiyor. Bu yazılışı üzerinden cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.

 Neyseki TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

 TDK’ya göre ele alındığı zaman bu kelimeyi ‘neyse ki’ şeklinde ele almak gerekir. Yani bu kelime Türkçe içerisinde doğru olarak ayrı yazım üzerinden ele alınır.

 Neyse ki (doğru)

 Neyseki (yanlış)

 Neyse Ki Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

 Ki ekinin ayrı yazılması gereken bu sözcük kapsamında farklı örnekler verilebilir.

 ‘’Neyse ki Ucuz atlattık.’’

 ‘’Neyse ki büyükleri ona kızmış.’’

 Neyse Ki Nedir?

 Neyse ki kelimesinin anlamı ‘Şükürler olsun ki ya da ucuz atlatma’ gibi anlamlar üzerinden bu kelimeyi tabir etmek mümkün. Doğru yazılışı ile beraber ki eki ayrı ele alınmak suretiyle bu sözcüğü kullanabilirsiniz.

 

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