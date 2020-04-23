Nicel Nedir? TDK ‘ya Göre Nicelik ve Nicelemek Kelime Anlamı Nedir?

Nitel ve nicelik kavramları arasındaki en büyük benzerlik harf gruplarıdır. Birisi soyut, diğeri ise soyut bir anlamı ifade etmesine rağmen, kişiler ayırt etmekte zorlanmaktadır. Özellikle sınavlarda çokça karşımıza çıkan bu kavramlardan nitel, soyut bir anlamı yani ölçülemeyen durumları ifade etmekte kullanılmaktadır.

Nicel Nedir?

Nicel anlamı; ölçülebilen, miktarı belirlenebilen, sayılabilen, çokluğu ya da azlığı ifade edilebilen sözcüklere denmektedir. Örnek; büyük halı, iri taş, küçük bardak, yüksek kule, geniş ev, soğuk hava, kalın giysi gibi.

TDK'ya Göre Nicelik Ve Nicelemek Kelime Anlamı Nedir?

1.Sayı olarak belirtilebilen özellik.

2. Ölçülebilen özellik.

3. Kemiyet, keyfiyet

4. Belirli bir nesnenin hesaplanabilir özelliği.

Nicelemek: Ölçülemeyen bir durumun sayılabilir, eşit parçalara ayrılabilir, çoğalıp azaltılabilir, bölünebilir ve ölçülebilir hale getirilebilmesi durumlarına nicelemek denmektedir.