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11.09.2020 - 13:39 | | DHA

Niğde Valisi Şimşek: Kentimizdeki tablo iç açıcı değil

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs tablosunun iç açıcı olmadığını, vaka sayısında artış olduğunu kaydetti.

Niğde Valisi Şimşek: Kentimizdeki tablo iç açıcı değil

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile birlikte koronavirüs denetimi yaptı. Bor Caddesi'nden Selçuk Mahallesi’nde bulunan Salı Pazarı'na kadar yapılan denetimde ekipler, kurallara uymayan maskesiz dolaşan vatandaşlara ceza kesti. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada kentteki tablonun iç açıcı olmadığını kaydetti. Şimşek, "Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan sonra ceza yazmaktan hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler. Uyarıdan ziyade ceza yazma dönemi başladı. Maske takmadan dolaşanları da ekiplerimiz tespit edip, ceza yazacaklar. Özellikle ara ve ana caddelerde sivil ekiplerimiz olacak. Maske takmadan dolaşan vatandaşlara ceza yazacak. Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri ve toplum sağlığı için maske mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar” dedi.

 

Bakan Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için tarih verdiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız. Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" dedi.
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