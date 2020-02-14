MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Niğde'de 'parazit' operasyonu! 1 kişi daha tutuklandı
ABONE OL
14.02.2020 - 21:23 | | AA

Niğde'de 'parazit' operasyonu! 1 kişi daha tutuklandı

Niğde merkezli 2 ilde ihaleye fesat karıştıran ve tefecilik yapanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari şüpheli tutuklandı.

Niğde'de 'parazit' operasyonu! 1 kişi daha tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında E.D'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta il merkezinin yanı sıra Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 4'ü tutuklanmıştı.

 

Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? - 14 Şubat son depremleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Son dakika: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? - 14 Şubat son depremleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Dev lunapark kapılarını açtı

Dev lunapark kapılarını açtı

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Sıradaki Haber