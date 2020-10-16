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16.10.2020 - 16:09 | | DHA

Niğde’de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Niğde’de, 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Niğde’de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Yeşilgölcük- Tırhan yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ve otobüs, kafa kafaya çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın şiddetiyle savrularak, yanlarında seyir halindeki 2 araca çarptı. Zincirleme kazada minibüste bulunan soğan çuvalları yola saçıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Elif Asya Rüzgar (9), Emre Rüzgar (26), Hilal Rüzgar (22), Meryem Rüzgar (46), Kadir Evrensel (26), Ayşe Evrensel (25), Mehmet Erdal (48) ve Halil Temelli (64), sağlık görevlilerince ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Emre Rüzgar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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